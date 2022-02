Calciomercato Juventus, Bremer + De Ligt | Doppio “colpo” ad una condizione

Calciomercato Juventus, la coppia centrale si potrebbe comporre la prossima stagione. Ma ad una sola condizione: ecco quale

Il difensore olandese de Ligt è il presente e il futuro della Juve. Questo scrive il giornalista Leonetti su twitter sottolineando, inoltre, come la Juventus non abbia nessuna intenzione di privarsi di quello che potrebbe diventare uno dei più forti centrali in circolazione. Ovviamente, l’intenzione della Juventus è quella di tenerlo. Anche se serve una condizione.

E quale sarebbe? Quella che nessuno si presenti a Torino con un’offerta da almeno 100 milioni di euro che potrebbe sicuramente far tentennare Cherubini. Di fronte a queste cifre chiunque potrebbe essere ceduto. Anche de Ligt. In ogni caso, il reparto difensivo sarà quello maggiormente sotto l’attenzione della società. Non ci sono dubbi che avvicinandosi l’addio di Chiellini e con Bonucci che non è sicuro del posto, qualcosa andrà fatto. E Bremer è un elemento che interessa.

Calciomercato Juventus, Bremer nel mirino

Il difensore del Torino sempre secondo Leonetti è di quelli attenzionati da Cherubini. E inoltre non sarebbe nemmeno un’alternativa a de Ligt, anzi la Juventus potrebbe comporre in difesa una vera e propria coppia di centrali da sogno: giovani, potenti fisicamente, forti mentalmente, e che per molti anni potrebbero fare le fortune della società piemontese.

Ovviamente non sarà nemmeno facile riuscire ad arrivare a Bremer che ha appena rinnovato il suo contratto con il Torino appunto per non perdere il proprio valore e regalare qualcosa alla società granata. Servono almeno 40 milioni di euro, a quanto pare, per strapparlo a Cairo. Che forse potrebbe anche accettare qualche contropartita, ma non sembra così convinto di questa ultima ipotesi. Vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane quali saranno. Ma riuscire a portare il brasiliano a Torino – sponda bianconera – sarebbe un vero e proprio colpaccio.