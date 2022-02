Calciomercato Juventus, Vlahovic detta la linea | Il nuovo regalo per Allegri

Calciomercato Juventus, il restyling bianconero potrebbe non essere terminato qui: il nuovo regalo per l’attacco di Allegri.

All’Estadio de la Ceramica, Dusan Vlahovic si è letteralmente preso la squadra sulle spalle, zittendo i primi mugugni seguiti alla prova opaca del derby con un fendente mortifero che ha baciato la parte interna del palo prima di depositarsi in rete.

Il serbo è il presente ma anche il futuro di una squadra che dovrà per forza di cose essere puntellata in un reparto che, complice l’infortunio di Kaio Jorge ma soprattutto il sempre più probabile addio di Moise Kean, non può prescindere dal solo ex bomber della Fiorentina. Con il futuro di Morata e Dybala appeso ad un filo, l’eventuale acquisto di Nicolò Zaniolo non basta. L’intenzione di Cherubini è quella di affiancare a Vlahovic un attaccante d’esperienza, in grado di far tirare il fiato al numero 7 in alcuni frangenti strategici della stagione; una punta “alla Matri”, per intenderci, in grado di accettare la panchina, ma allo stesso tempo capace di farsi trovare pronto quando tirato in causa.

