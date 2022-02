Dalla Spagna | Dybala-Juventus, sarà addio: l’ex Roma pronto al colpaccio

Juventus, Dybala sempre più lontano: le ultime indiscrezioni di calciomercato sono inequivocabili. L’ex Roma fiuta il grande affare.

Dopo aver archiviato la sessione di calciomercato invernale, la Juventus si ritrova ora a dover sciogliere il nodo legato ai tanti rinnovi di contratto ancora da definire. Uno su tutti, quello di Paulo Dybala, al quale molto probabilmente verrà proposto un ingaggio a cifre sensibilmente inferiori – almeno nella parte netta – a quello con il quale le parti erano giunti alla stretta di mano qualche mese fa.

Il futuro dell’argentino è ancora un rebus, anche perché le discussioni per il suo prolungamento si terranno proprio nel periodo in cui la “Joya” sta smaltendo i postumi di un altro infortunio. L’ennesimo, di una stagione nella quale la Juve si è ritrovata incredibilmente vulnerabile sotto quest’aspetto. La volontà del numero 10 è quella di continuare la sua esperienza all’ombra della Mole, ma molto dipenderà dall’offerta che metterà sul piatto il management bianconero, che si sta già cautelando, attenzionando diversi profili come Raspadori e Zaniolo. Una rottura tra le parti è uno scenario che, sebbene tutte le parti vogliono evitare, non è affatto da escludere.

Calciomercato Juventus, intrigo Dybala | Il Siviglia fiuta l’affare

Dybala fa gola all‘Inter, ma non solo. L’attuale vice-capitano della Juve ha diversi estimatori anche in Premier League e in Spagna, dove sarebbe attenzionato, oltre che dall’Atletico Madrid, anche dal Siviglia. Secondo quanto riportato da elgoldigital.com, Monchi starebbe già pensando a come fare spazio all’ex attaccante del Palermo, provando a liberare spazio salariale dal monte ingaggio con gli addii di Lamela e Suso, utilizzati con il contagocce da Lopetegui in questa stagione.

L’obiettivo degli andalusi è quello di fare tutto il possibile per giocarsi le proprie chances per l’acquisto di Paulo Dybala, il cui obiettivo primario – come già ribadito in precedenza – è però quello di restare all’ombra della Mole, legandosi alla Juve con un contratto fino al 2026. La partita è ancora aperta e si prospettano nuovi colpi di scena: anche il Siviglia sarebbe pronto a recitare la sua parte in quella che è diventata una vera e propria soap opera.