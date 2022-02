Juventus, ore caldissime | The Telegraph: “Ecco la nuova Superlega”

Juventus, cosa ci sarebbe in cantiere secondo il noto quotidiano britannico. Tre i club che si stanno muovendo in questa direzione.

Qualche modifica qua e là e il progetto sarà pronto. Sbagliava chi pensava che l’idea della Superlega fosse tramontata. A dispetto delle critiche ricevute a suo tempo e delle polemiche che aveva alimentato nell’ambiente sportivo, non è mai stato abbandonato.

A riferirlo e a scendere nei dettagli è il quotidiano britannico The Telegraph, che ha fatto sapere ai lettori che ci sarebbero tre club, in particolare, pronti a rilanciarlo e a combattere per far sì che stavolta si trasformi in qualcosa di concreto. Si tratterebbe, stando alle indiscrezioni, della Juventus, del Real Madrid e del Barcellona. La loro idea, come sottolineano oltremanica, sarebbe quella di apportare una modifica sostanziale a quello che era uno dei “paletti” che aveva fatto storcere il naso alla Uefa e ai calciofili.

Juventus, la mossa dei bianconeri con Real e Barça

Nessun membro che vi aderirà, per effetto della modifica proposta dalle società in questione, sarà tale in forma permanente. Ma prima che si passi alla fase attuativa, ovviamente, ci vorrà del tempo. Le questioni organizzative e legali da rivedere sono molteplici. Ma non saranno certo questi ostacoli a scoraggiare i presidenti Florentino Perez, Joan Laporta e Andrea Agnelli, che dallo scorso agosto non hanno mai smesso di pensare a quel progetto che pareva essersi sopito nel clamore generale.

L’idea Superlega di nuovo in cantiere, dunque. Resta da capire cosa succederà nei prossimi mesi, quale effetto sortirà tale notizia. Soprattutto dopo l’incredibile polverone che fu sollevato ormai un anno fa.