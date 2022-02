Calciomercato Juventus, ingaggio da 7 milioni | Ecco l’erede di Dybala

Calciomercato Juventus, un ingaggio di 7 milioni potrebbero convincere il giocatore a lasciare il club spagnolo: ecco l’erede di Paulo Dybala

Partiamo da un fato che vi abbiamo spiegato nella giornata di ieri: la Juventus ha fatto un’offerta a Paulo Dybala per il rinnovo e l’argentino ovviamente la sta prendendo in considerazione. Anche se le condizioni sono diverse da quelle che la Joya si aspettava: ma il momento è critico per tutti e ovviamente, un addio in questo momento appare, purtroppo, anche vicino.

Ed è per questo che Cherubini si starebbe muovendo per cercare un erede di Dybala. E secondo quanto riportato da fichajes.net, la dirigenza bianconera un nome importante sul proprio taccuino ce lo avrebbe: Asensio infatti già da un poco di tempo è entrato nei radar del club piemontese e la prossima estate, visto il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe anche partire. Soprattutto perché il Real, a quanto pare, non vorrebbe ritoccare verso l’alto l’ingaggio dello spagnolo.

Calciomercato Juventus, Asensio erede di Dybala

Asensio guadagna 4,5 milioni di euro all’anno più 1,5 di bonus. Una cifra che più o meno è identica a quella che percepisce Dybala in questo momento. Magari aggiungendo un milione in più la Juve potrebbe sperare di avere il sì del calciatore. Ovviamente non è finita qui: ci sarebbe da trattare con un Real Madrid che non vuole abbassare le proprie pretese sul cartellino del giocatore, valutato almeno 45 milioni di euro nonostante un contratto non troppo lungo. E poi c’è un altro problema.

La concorrenza, che è tanta e anche forte: il portale iberico sostiene anche che oltre la Juventus sulle tracce di Asensio ci sarebbero anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Insomma, anche in Bundesliga si pensa al fantasista madrileno che potrebbe cambiare aria alla fine del campionato.