Calciomercato Juventus, vola via da Conte | 35 milioni per il colpaccio

Calciomercato Juventus, il giocatore piace a Conte ma ci sono anche le due big italiane, ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, uno dei giocatori più seguiti dalle big inglesi, in primis il Newcastle e poi il Tottenham di Antonio Conte potrebbe andarsene dal Lille per una cifra vicino ai 35 milioni di euro ma occhio alla Juventus e anche al Milan.

Il difensore olandese, ancora molto giovane e di grande utilità, piace alle due big della Serie A con i bianconeri che insieme al Milan figurano come squadre in pole. Un giocatore a cui il Newcastle era andato vicino a chiuderlo già nel mercato di gennaio ma poi non si fece più nulla. Adesso, come riporta il ‘Daily Star’, oltre alla squadra di Conte ci sarebbero anche le due big italiane.

Calciomercato Juventus, Boteman il nome giusto per la difesa | Si può trattare

Come detto poc’anzi, dopo l’assalto del Newcastle, gli Spurs viste le ambizioni societarie e in primis di Antonio Conte, vogliono, nella prossima stagione, arrivare tra le prime squadre d’Inghilterra pertanto il giocatore olandese è uno dei favoriti al possibile acquisto. Giocatore formidabile con già una consolidata proiezione alle sfide importanti.

Boteman farebbe al caso di Antonio Conte che non vorrebbe farsi scappare l’opportunità di arrivare a chiuderlo ad una cifra più che ragionevole, che come riporta il ‘Daily Star’ si aggira intorno ai 35 milioni di euro. In Italia Juventus e Milan continuano a rimanere interessate ma occhio allo sprint degli Spurs.