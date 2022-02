Calciomercato Juventus, via libera: 70 milioni | Triplo affare da sballo

Calciomercato Juventus, adesso i big della Spagna potrebbero cederlo ad una cifra considerevole, ecco il piano.

Calciomercato Juventus, il Barcellona punta sui suoi già consolidati giovani, stile Pedri, pertanto potrebbe valutare la cessione del centrocampista ex Ajax e compagno di nazionale di De Ligt, De Jong.

Il pupillo dell’Ajax comprato per cambiare il centrocampo del Barcellona adesso potrebbe essere in vendita dalla prossima stagione. Il Barcellona vuole consolidare i già certificati giovani canterani e lascerebbe partire l’olandese per 75 milioni. Soldi che, però, potrebbero essere investiti per l’altro olandese ex Ajax e primo obiettivo di Xavi, stiamo parlando di De Ligt della Juventus.

Calciomercato Juventus, De Jong può partire: affare da 75 milioni

Come dicevamo poc’anzi con la cessione “possibile” del centrocampista olandese, il Barcellona reinvestirebbe i soldi in altri potenziali acquisti. Uno su tutti, continua ad essere, oltre a De Ligt, il giovane Gravenberch. Un talento che piace al Barcellona e anche alla Juventus che potrebbe, dunque, diventare l’erede designato.

Un altro possibile profilo è invece quello di Kessie del Milan. Giocatore che andrà in scadenza proprio in questa sessione di mercato. A giugno infatti potrà già scegliersi una nuova squadra e i blaugrana potrebbero essere una destinazione gradita. Tutto quindi potenzialmente fattibile ma solo davanti ad una cessione importante, la Juventus monitora molto attentamente il potenziale colpo, consapevole di avere, comunque, un giocatore importante in rosa che è anche difficilmente rimpiazzabile, stiamo parlando chiaramente di De Ligt.