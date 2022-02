Calciomercato Juventus, all in Raiola | Super scambio per Donnarumma

Continuano ad accumularsi le voci di possibili rinforzi in casa Juventus in vista dell’estate e dunque della prossima stagione.

Siamo nella fase clou dell’attuale stagione, con la Juventus in rimonta in campionato e protagonista sia in Coppa Italia che in Champions League. Se la squadra di Allegri è impegnata sul campo a raggiungere i propri obiettivi, dall’altro lato c’è una dirigenza impegnata a costruire la squadra del futuro.

Il rinnovamento dell’organico non si fermerà infatti solamente agli innesti di Vlahovic e Zakaria. L’intenzione è quella di ringiovanire la rosa per costruire un ciclo vincente, ed è per questo motivo che i tifosi in estate si attendono altri grandi colpi. Del resto ogni reparto ha bisogno di essere ritoccato.

Calciomercato Juventus, Donnarumma al Barcellona in cambio di Ter Stegen

Si dovrà iniziare a pensare anche al possibile erede di Szczesny. Il portiere polacco garantisce solidità ed esperienza, ma non è da escludere che la Juventus guardi già avanti cercando un estremo difensore che possa essere protagonista in un nuovo ciclo. Portiere che difficilmente sarà Donnarumma, che la scorsa estate sembrava potesse arrivare a Torino a parametro zero. Come spiega “Elnacional.cat” il futuro del portiere della nazionale azzurra però potrebbe non essere più al Psg. Sotto la Torre Eiffel Donnarumma non è un titolare inamovibile, ha la importante concorrenza di Navas da battere. E il portale spiega che l’agente Mino Raiola potrebbe intavolare uno scambio con il Barcellona, portando in Francia in cambio ter Stegen. Donnarumma potrebbe dunque finire alla corte di Xavi, anch’egli al lavoro per aprire un nuovo ciclo. Sempre al Barcellona Raiola potrebbe portare altri assi come Haaland e Mazraoui, quest’ultimo pure nel mirino della Juve.