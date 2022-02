Calciomercato Juventus, scelta fatta: ecco il primo colpo estivo

Calciomercato Juventus, ormai non sembrano esserci più dubbi: deciso il primo colpo per la prossima estate.

Martoriato dagli ultimi infortuni di Mckennie e Zakaria, il centrocampo della Juventus – seppur con qualche fisiologico affanno – è riuscito a tenere botta all’effervescenza dei trequartisti tecnici dell’Empoli. Con un Rabiot sempre più lontano dal progetto futuro, la mediana di Allegri dovrebbe essere puntellata da almeno un altro innesto.

E così, nell’ottica di un abbassamento dell’età media della rosa, una drastica riduzione del monte ingaggio e l’acquisto di calciatori con il DNA bianconero, la “Vecchia Signora” avrebbe già tracciato il terreno per il ritorno di Nicolò Rovella, protagonista di una stagione importante all’ombra della Lanterna. Si vociferava di un possibile “ritorno” alla casa madre del ragazzo già a gennaio, ma il Genoa ha preferito non cedere una pedina assolutamente importante per gli automatismi dello scacchiere tattico dei liguri.

Calciomercato Juventus, “segnato” il futuro di Rovella: sarà un nuovo calciatore bianconero

Poco male. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, la Juve ha tutta l’intenzione di puntare già nell’immediato su Rovella, che sarà a tutti gli effetti a disposizione di Allegri dal ritiro estivo. In vista dell’estate, dunque, Cherubini ha già fatto la prima mossa: chance importantissima che verrà concessa al centrocampista cresciuto nelle giovanili del Genoa, che potrebbe anche essere girato nuovamente in prestito nel caso in cui si dovesse decidere di far fare ancora le ossa ad un calciatore il cui futuro, comunque, sarà alla Juventus.