Era diffidato, è stato ammonito: non ci sarà contro la Juventus

Squalifica ufficiale: salterà la sfida contro la Juventus. Aveva fermato una trama di gioco interessante: le ultime.

Partita al cardiopalma quella tra Roma e Spezia, decisa nel finale dal sigillo di Tammy Abraham, che ha battuto dagli undici metri uno stoico Provedel.

La partita contro i giallorossi – meritatamente portata a casa dagli uomini di Mourinho, che hanno per tutta la gara avuto il pallino del gioco, sfiorando il goal in molte circostanze – costerà caro ai liguri, prossimi avversari dello Juventus allo Stadium. Oltre al problema fisico accorso a Sala e all’espulsione di Amian, altra tegola per Tiago Motta: nei minuti finali, infatti, è stato ammonito il polacco Kiwior che, diffidato, salterà dunque la sfida contro la compagine di Allegri, in programma il 6 marzo, vero e proprio snodo cruciale della stagione di Vlahovic e compagni. La “Vecchia Signora” , infatti, dopo un inizio di stagione assolutamente disastroso, ha rialzato la china e finalmente vede le posizioni di vertice: passaggio obbligato, però, i tre punti contro i liguri.