Calciomercato Juventus, dietrofront improvviso | Annuncio ufficiale sul rinnovo

Calciomercato Juventus, dopo la grande prestazione nel posticipo potrebbe scoppiare la pace tra il club e il calciatore.

Dai fischi agli applausi nel giro di novanta minuti. Il gol messo in rete da Ousmane Dembélé potrebbe essere arrivato proprio al momento giusto. Il fatto di aver segnato ieri sera al Camp Nou contro l’Athletic Bilbao ha difatti cambiato le carte in tavola e costretto la società a rivedere la sua posizione a proposito del futuro del 24enne di Vernon.

Il centrocampista francese ha riconquistato la fiducia dei tifosi blaugrana. Tanto che il tecnico del Barcellona Xavi, durante la conferenza stampa che ha fatto seguito alla partita, non ha escluso l’ipotesi di rinnovare il suo contratto. “Le cose cambiano dalla sera alla mattina – ha detto, come riferisce Calciomercato.com – Prima Dembelé non poteva giocare, ora invece gioca. Sono scenari differenti. Se Ousmane gioca come sta facendo e lavora duro, può davvero diventare il migliore al mondo nel suo ruolo”. Gli ha fatto eco anche il presidente del club, Joan Laporta: “Spero che vivamente ci ripensi e accetti la proposta di rinnovo che gli avevamo fatto. Abbiamo sempre voluto che restasse”.

Calciomercato Juventus, Laporta e Xavi lanciano segnali distensivi a Dembelé

Le trattative finalizzate al rinnovo con il Barça si erano interrotte bruscamente nel bel mezzo del mercato invernale, ma non è ancora detta l’ultima parola. L’ipotesi che resti al cospetto di Xavi è sempre più accreditata, così come lo sono le possibilità che Dembélé accetti di rinnovare il contratto con la squadra spagnola.

Il che soffocherebbe sul nascere, come ovvio, qualunque interesse da parte della Juventus, che si diceva fosse seriamente interessata all’acquisizione del centrocampista d’Oltralpe. Per averne la certezza ci vorrà ancora un po’: il contratto scadrà a giugno e solo allora sapremo cosa nel frattempo avrà deciso il diretto interessato.