Calciomercato Juventus, intrigo low cost | “Rassegnazione” in diretta

Calciomercato Juventus, il difensore ha parlato alla Bbc ed ha svelato dettagli importanti sul suo futuro.

Tra i parametro zero è senz’altro uno dei più appetibili. Ormai è abbastanza chiaro che a fine campionato si libererà gratis dal suo club. Ha voglia di intraprendere una nuova avventura. Del resto, le proposte non gli mancano. Barcellona e Bayern Monaco gli fanno la corte da tempo. E sarebbero disposte anche ad offrigli di più rispetto al Chelsea.

Anche dall’Italia negli ultimi mesi ha ricevuto numerose avances. A lui si è interessata la Juventus, ma anche Inter, Milan e Roma hanno chiesto informazioni sul suo conto. Ma riguardo al suo futuro regna ancora la massima incertezza. Sì, perché Andreas Christensen è, insieme al compagno di reparto Rudiger, al centro di un vero e proprio caso in Inghilterra. La trattativa per il rinnovo con il Chelsea sembra essersi arenata definitivamente. Secondo i rumors che arrivano da Londra, il centrale danese si aspettava un’offerta che fosse più in linea con le sue recenti prestazioni. Si trova bene nella squadra campiona d’Europa in carica, ma sta valutando anche altre destinazioni.

Calciomercato Juventus, Christensen: “La situazione è difficile”

Una di queste poteva essere il Newcastle, che lo ha cercato nell’ultimo mercato di gennaio, ma Christensen ambisce a lottare per traguardi più importanti. Ieri non è sceso in campo nella finale di League Cup (poi persa ai rigori dal suo Chelsea) ma a fine match è stato intervistato dalla BBC, alla quale ha riferito particolari interessanti a proposito dell’eventuale firma sul rinnovo.

“Tutto può ancora succedere – ha detto il difensore danese – La situazione però è molto difficile: i colloqui tra i miei agenti e il club proseguono, ma io cerco di tenermi lontano da questioni del genere perché voglio concentrarmi solo sul campo”.