Calciomercato Juventus, sprint per la firma | Accordo sempre più vicino

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: trattativa ormai in fase avanzata per il centrocampista.

Dalla Spagna raccontano di una forte accelerazione nella trattativa che si protrae da settimane. In questo momento il Barcellona sarebbe davanti a tutte le altre, dicono. L’accordo è sempre più vicino tra il club catalano e il giocatore. Ne è a conoscenza anche lo stesso Milan, evidentemente rassegnatosi a dire addio ad uno dei suoi pezzi più pregiati.

Il futuro di Franck Kessié, dunque, sarà verosimilmente in Catalogna, come riporta sul suo sito ufficiale il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Con ogni probabilità la sua carriera proseguirà al Camp Nou, alle dipendenze di Xavi e del suo staff. L’accelerata improvvisa del Barça, oltre ad escludere i rossoneri, allontana dal centrocampista ivoriano anche altri club che negli ultimi mesi avevano fatto più di un pensierino al calciatore in scadenza di contratto. Come la Juventus, ad esempio. A cui avrebbero fatto decisamente comodo le caratteristiche tecniche di uno come Kessié per sistemare un centrocampo che soprattutto dopo l’acquisto di Vlahovic – è diventato l’anello debole della rosa.

Calciomercato Juventus, Kessié verso il Barcellona

Sono ai minimi termini i rapporti tra il Milan e Kessié. La società ha provato più volte a convincerlo ma ha ricevuto solamente risposte sibilline da parte dell’entourage del giocatore originario della Costa d’Avorio. Rottura evidente anche coi tifosi rossoneri, che proprio qualche giornata fa hanno manifestato tutto il loro disappunto con uno striscione appeso in curva a San Siro.

Tornando alla trattativa con il Barcellona, il direttore sportivo Mateu Alemany avrebbe offerto circa 6,5 milioni di euro all’anno a Kessié: ora si attende la decisione dell’ivoriano.