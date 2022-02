Calciomercato Juventus, il dopo Dybala arriva dal Real | Milan KO

Calciomercato Juventus, il dopo Dybala arriva dal Real Madrid: dalla Spagna sicuri, anche il Milan di Maldini mandato ko da Cherubini

Il dopo Dybala arriva dalla Spagna, con la Juventus che sarebbe davanti al Milan e che avrebbe già messo sul piatto un contratto importante. Insomma, in casa bianconera, si comincia a delineare il futuro. E per una società che vuole a tutti i costi tornare a vincere, è di fondamentale importanza programmare al meglio i colpi per il prossimo anno.

Tenendo presente che i colloqui per il rinnovo di Dybala non sono ancora ripresi – ma fondamentalmente non sono mai cessati – secondo Il Mundo Deportivo la Juventus avrebbe accelerato le operazioni per portare Asensio a Torino nella prossima stagione. Superando anche il Milan di Paolo Maldini, che ha dei buoni, buonissimi rapporti con il Real Madrid, nella corsa al fantasista che sembra voglioso di cambiare aria.

Calciomercato Juventus, decide Asensio

Il progetto della Juventus, a quanto trapela, sembra aver fatto colpo sul giocatore. Che avrebbe deciso così la sua prossima destinazione. Il Real Madrid vorrebbe trattenerlo, cercando di prolungare il contratto che scade nel 2023, ma le sensazioni dentro al Casa Blanca sono tutt’altro che positive in questo momento. Insomma, si va verso un addio, con la Juventus che sarebbe in prima linea.

La decisione finale spetterà ad Asensio. Se continuare a giocare con il Real Madrid o prendere una via diversa per la propria carriera. I colloqui s’intensificheranno solamente alla fine del campionato. In questo momento sia il calciatore che la società sono concentrati sugli obiettivi da raggiungere: vincere il campionato e cercare una rimonta importante in Champions League nella gara di ritorno contro il Psg al Bernabeu. Poi di futuro se ne potrà parlare.