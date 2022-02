Qatar 2022, Fifa e Uefa correggono il tiro: non si torna più indietro

Qatar 2022, arriva la decisione definitiva: conseguenze drastiche dopo quello che sta accadendo in queste ore in Ucraina.

La decisione comunicata nella giornata di ieri era solo un’anticipazione. Oggi, invece, è arrivata quella ancora più drastica. Quando è stato annunciato che nessuna competizione internazionale sarebbe stata giocata in territorio russo, il pensiero è volato subito ai prossimi campionati del mondo.

La Fifa, al termine di un lungo confronto che ha coinvolto i più alti organi decisionali delle istituzioni coinvolte, ha così stabilito che la Russia è ufficialmente sospesa dagli spareggi per la massima rassegna che coinvolge tutti i Paesi del mondo. La Sbornaja non potrà perciò volare in Qatar e neanche tentare di qualificarsi. La notizia è arrivata sotto forma di una nota congiunta che porta la firma dei presidenti della Federazione e della Uefa. Sono stati il Bureau del Consiglio Fifa e il Comitato esecutivo della Uefa a determinarsi su come fosse il caso di procedere. E la loro decisione fa seguito, come si può facilmente immaginare, alla tragica situazione che sta interessando l’Ucraina. Fuori dai giochi, ovviamente, anche lo Spartak Mosca dall’Europa League.

Qatar 2022, la Russia esclusa dai prossimi Mondiali

“Il calcio – queste le parole riportate all’interno del comunicato stampa che determina l’esclusione della Russia dal Mondiale e dei club russi da tutte le competizioni internazionali – è unito pienamente solidale con gli ucraini. I presidenti di Fifa e Uefa sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa nuovamente essere un vettore di unità e pace tra i popoli”.