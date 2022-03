Calciomercato Juventus, cash e scambio: Jorginho arriva così

Calciomercato Juventus, l’idea in mediana potrebbe essere concreta. Ci sarebbe anche la soluzione cash più scambio: ecco come.

Calciomercato Juventus, l’idea in mediana sta sempre più prendendo concretezza, si parla di un profilo davvero interessante che in un certo senso aggiusterebbe il centrocampo regalando ad Allegri il regista tanto desiderato. Stiamo parlando di un ipotetico scambio più soldi.

Il profilo in questione sarebbe l’italo-brasiliano Jorginho che avrebbe espresso il desiderio di tornare in terra natia. Dopo l’esperienza con il Chelsea nella quale è riuscito a conquistare la Champions League, l’ex Napoli potrebbe ritornare in Serie A.

Calciomercato Juventus, 20 milioni più Rabiot | La chiave per Jorginho

La dirigenza bianconera ha studiato una, possibile, soluzione per convincere i blues a cedere il proprio centrocampista a giungo. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di ‘Tuttojuve.com’, ci potrebbe essere uno scambio che prevede come contropartita un altro centrocampista molto apprezzato all’estero, stiamo parlando di Adrien Rabiot.

La Juventus potrebbe infatti cedere Rabiot aggiungendo una quota pari a 20 milioni. In questo modo i blues potrebbe facilitare la partenza di Jorginho e convincersi a cederlo. Rabiot piacerebbe a Tuchel e nonostante i suoi alti e bassi, il giocatore è ancora nel pieno degli anni, essendo, comunque un profilo con già tanta esperienza alle spalle. L’ex Psg potrebbe quindi rientrare nella trattativa che riporterebbe il centrocampista ex Napoli proprio in Serie A vista anche la sua già dichiarata nostalgia. Un colpo decisamente importante per la Juventus che andrebbe quindi a colmare quella lacuna in mediana, che non include un regista per questa squadra.