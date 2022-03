Calciomercato Juventus, lo porta Raiola: affarone da 35 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero sfruttare gli ottimi rapporti con l’agente per arrivare al centrocampista.

Già il fatto che sia venuto fuori dalla fucina di talenti europea per antonomasia rappresenta una garanzia. All’Ajax, si sa, hanno notoriamente l’occhio lungo. E difficilmente un giocatore proveniente dalla “cantera” dei Lancieri disattende le aspettative.

Ryan Gravenberch può diventare il nuovo de Ligt. No, i due non giocano nello stesso ruolo ma il percorso potrebbe essere simile. Da Amsterdam in direzione Torino, con un denominatore comune: Mino Raiola. La Juventus punta proprio sugli ottimi rapporti con il superagente di origine campana per bruciare la concorrenza e accaparrarsi il talentuoso centrocampista classe 2002. Secondo quanto riporta calciomercato.com, Gravenberch è diventato uno dei primi obiettivi per il centrocampo ora che Paul Pogba starebbe per prendere la strada di Parigi. Il sogno del “Pogback” sembra ormai tramontato e i bianconeri si fiondano su uno dei suoi possibili eredi, visto che il giovane calciatore originario del Suriname è stato spesso paragonato al “Polpo”.

Calciomercato Juventus, Cherubini studia il modo per arrivare a Gravenberch

Gravenberch non ha neanche compiuto vent’anni, ma vanta già un’esperienza non indifferente, impreziosita anche da diverse presenze in Champions League. Il suo innesto sarebbe balsamo per un centrocampo come quello di Massimiliano Allegri, che ha bisogno di un’iniezione di qualità ma anche di fisicità. Due caratteristiche che di certo non mancano al gioiellino di proprietà dell’Ajax. Si tratta di un elemento che piace a club del calibro di Real Madrid e Bayern Monaco, ma il fatto che il suo agente sia Raiola equivale ad una sorta di corsia preferenziale.

La Juventus sta studiando il colpo per l’estate – il contratto di Gravenberch scade nel 2023 – e ritiene tutto sommato alla portata la cifra richiesta dai Lancieri, che lascerebbero partire il loro centrocampista per 35 milioni di euro.