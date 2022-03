Calciomercato Juventus, pronto il colpo “scudetto” | Scelto il dopo Dybala

Calciomercato Juventus, Cherubini scatenato sul mercato ha in canna il colpo per lo scudetto. Scelto anche il dopo Dybala

Partiamo da un presupposto sicuramente importante: la Juventus ha tutta l’intenzione di trattenere Paulo Dybala ma non si smuoverà dalle proprie idee e valutazioni. In poche parole toccherà all’argentino decidere se accettare il rinnovo di contratto oppure andare via a parametro zero alla fine della stagione. Sarebbe una perdita importante, forse troppo. Ma le cose al momento stanno così e tutto l’ottimismo che era filtrato nelle scorse settimane inizia a venire meno.

Ed è per questo motivo che Cherubini si sta muovendo per cercare di trovare un sostituto all’altezza della Joya: secondo il giornalista della Rai, Paganini, la dirigenza bianconera lo avrebbe individuato in Nicolò Zaniolo. Arrivano quindi delle ulteriori conferme su una trattativa che potrebbe regalare a Massimiliano Allegri un pezzo da novanta. Anche se la priorità rimane comunque il rinnovo dell’argentino che non precluderebbe nemmeno l’assalto al giallorosso nei prossimi mesi. Vedremo.

Calciomercato Juventus, colpaccio Milinkovic

A centrocampo invece l’obiettivo numero 1 è il serbo della Lazo Milinkovic-Savic. Vecchio pallino della dirigenza della Juventus che mai è riuscita fino al momento a straparlo alla Lazio di Lotito. Forse è la volta buona? Difficile al momento a sapersi anche perché è altrettanto evidente che trattare con il patron biancoceleste è difficilissimo. Ma Cherubini vuole regalare un centrocampista importante ad Allegri per la prossima stagione. E Milinkovic è uno di quelli che spostano davvero gli equilibri.

Anche in questo caso la differenza la farà senza pochi dubbi soprattutto la volontà del calciatore. Il Sergente ancora non ha deciso il proprio futuro ma le sirene di altri club che lo seguono da vicino sicuramente potrebbero fare breccia. E Cherubini ha realmente il colpo in canna.