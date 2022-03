Calciomercato Juventus, scelto il post Alex Sandro | Sfida al Psg

Calciomercato Juventus, la società bianconera avrebbe scelto l’erede di Alex Sandro. Ulteriore sfida al Psg per l’esterno

Alex Sandro sembra davvero essere arrivato alla fine della sua avventura in bianconero. Il brasiliano non convince più dopo anni giocati ai massimi livelli e dovrebbe essere ceduto o magari inserito in qualche trattativa di mercato per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati.

In tutto questo la Juventus è alla ricerca di un sostituto, anche di valore ovviamente, che possa alzare il livello tecnico e fisico della squadra. E secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, Cherubini – come anticipato qualche giorno fa – avrebbe messo nel mirino Mendy del Real Madrid. Il giocatore che i Blancos hanno preso dal Lione non sta rendendo secondo le aspettative sperate. Ancelotti lo fa giocare perché non ha un’alternativa ritenuta valida e perché Marcelo ormai è in fase calante. Insomma, da quelle parti non sono contenti e il club madrileno lo potrebbe – vorrebbe – cedere.

Calciomercato Juventus, è scontro con il Psg

In tutto questo, secondo fichajes.net, ci sarebbe da stare attenti ancora una volta alla possibilità che anche il Psg si possa inserire in questa trattativa. Leonardo in estate dovrebbe mettere sul mercato tantissimi elementi che non rientrano più nei piani della società francese. Una vera e propria epurazione che toccherebbe anche calciatori che fino al momento hanno giocato quasi sempre. Il portale spagnolo riporta insomma anche l’interesse della società parigina nei confronti dell’esterno.

Soprattutto perché, sotto la Torre Eiffel, il diesse brasiliano vorrebbe fare una colonia della nazionale francese: non solo Mendy, ma anche Pogba e Kanté sono nel mirino della squadra che è pronta a vincere la Ligue 1 ma che punta decisamente alla Champions League. Insomma, la concorrenza è tanta e non sarà facile prendere Mendy. Ma Cherubini ci proverà. Servono però un bel po’ di soldi.