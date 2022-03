Calciomercato Juventus, Zaniolo ha già deciso | Idea scambio con la Roma

Calciomercato Juventus, in caso di mancato rinnovo il talento della Roma sceglierebbe un’unica destinazione con possibile scambio.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘Tuttosport’, il futuro di Zaniolo potrebbe essere già deciso. Infatti in caso di mancato rinnovo con il club giallorosso, il talento azzurro sceglierebbe un’unica destinazione possibile, la Juventus. Una circostanza che potrebbe aprire anche nuove idee di mercato.

In caso infatti di destinazione scelta, cioè nel caso in cui Zaniolo scelga proprio i bianconeri, in quella eventualità, per far sì che la trattativa diventi reale la Roma potrebbe chiedere come contropartita proprio il centrocampista americano che sembra piacere molto anche a Mourinho.

Calciomercato Juventus, scambio Zaniolo per McKennie

McKennie sarebbe, dunque, la pedina più gradita nella capitale. L’americano (classe 1998) con Allegri, ha saputo rilanciarsi a dovere diventando uno dei pezzi pregiati i mediana. Purtroppo fuori per infortunio, il giocatore americano ha dato sempre disponibilità quando veniva chiamato in causa, figurando dunque, uno dei migliori giocatori proprio nel suo ruolo.

L’operazione Zaniolo potrebbe costare, all’incirca, 40 milioni. Operazione che verrebbe dunque ammortizzata proprio con il possibile inserimento della stella americana. Staremo a vedere quello che, nella prossima stagione, succederà ma la Juventus punta Zaniolo e lo stesso sembra ricambiare il corteggiamento.