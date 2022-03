Agnelli “umilia” Tebas e apre alla Superlega: “La UEFA sapeva: nessun fallimento”

Juventus, le parole di Andrea Agnelli al Business Football Club sulla Superlega: la bordata a Tebas fa subito il giro del web.

Non è una giornata come le altre per Andrea Agnelli, con il presidente della Juventus che ha preso la parola in occasione del Business of Football Summit, incontro organizzato dal Financial Times il cui obiettivo principale è quello di affrontare tematiche inerenti il modo del business che ruota attorno al calcio.

La mattinata era stata “agitata” dalle accuse di Ceferin e Tebas, che avevano lanciato stilettate neanche troppo velate al presidente bianconero, il quale ha subito affrontato la questione legata alla Superlega. Ecco le parole del presidente della Juventus:

SUPERLEGA – “La Superlega non è fallita: secondo me, il calcio ha un disperato bisogno di riforme. Non accetterò domande su Tebas: le sue parole lo qualificano da solo. La UEFA era a conoscenza del fatto che io, in quanto presidente della Juventus, stavo lavorando ad un qualcosa di diverso.

La Superlega è frutto di un lavoro globale di 12 squadre, e non è il risultato di una solta persona. 12 club, infatti, hanno sottoscritto un contratto di 120 pagine, e per 11 di questi è ancora vincolante. C’è bisogno di riforme più profonde. Operatore monopolistico? Credo di no.”

Juventus, Agnelli e la Superlega: l’attacco del presidente bianconero

Agnelli ha poi continuato: “Credo di non aver ascoltato la parola Superlega tanto quanto oggi. Ciò che pensiamo è che la struttura del governo non sia adatta allo scopo: non penserei a prodotti alternativi, ma al modo con il quale è gestito il settore.”

JUVENTUS – “Fra 5 anni la Juventus disputerà la massima competizione europea, questo posso dirlo.”

VERDETTO DEL CGS – “Appoggerò una governance trasparente, aspettando che il Consiglio di Giustizia Europea ci fornisca indicazioni in merito all’idoneità dell’attuale organismo allo scopo.”