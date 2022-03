Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic non è solo un sogno | Scontro con l’Inter: 100 milioni

Calciomercato Juventus, il centrocampista serbo della Lazio è in assoluto uno dei più ambiti: sarà battaglia tra bianconeri e nerazzurri?

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo di proprietà della Lazio, rischia di diventare uno dei tormentoni della prossima estate. Uno di quelli che non si può fare a meno di “ascoltare”. I tempi sembrano maturi per compiere il fatidico salto di qualità e il vice-capitano della squadra biancoceleste lo sa bene.

Milinkovic-Savic è a Roma dal 2015. Approdato nella Capitale dai belgi del Genk, in pochi mesi è riuscito a conquistare tutti. È stato una delle colonne portanti della Lazio targata Simone Inzaghi, ma è immediatamente diventato un intoccabile anche per Maurizio Sarri, con cui tuttavia il rapporto non è decollato subito per via di alcune divergenze di natura tattica. Classe 1995, si tratta di un centrocampista totale. Nel senso che sa fare un po’ tutto: recuperi, passaggi, gol. Fisicamente dotato come pochi nel suo ruolo, è da tempo il sogno di diverse big italiane come Juventus e Inter. Ma in questo momento su di lui ci sono anche club stranieri di primissimo livello come Psg e Manchester United, che nel prossimo calciomercato estivo tenteranno sicuramente di convincere il presidente Lotito.

Calciomercato Juventus, le cessioni di Rabiot e Arthur potrebbero “finanziare” il colpaccio

Ha un contratto fino al 2024, ma con la Lazio sta discutendo il rinnovo. Si parla di un solo anno, ma la trattativa non è ancora decollata. Vorrà prima guardarsi attorno, ma Lotito non è disposto a fare sconti: il prezzo di Milinkovic-Savic è 100 milioni tondi. Né uno in più né uno in meno. Una cifra enorme sia per la Juventus che per l’Inter, che per arrivare al forte centrocampista della Lazio dovrebbero prima riuscire a piazzare alcuni giocatori.

Secondo quanto riporta calciomercato.it, i bianconeri potrebbero recuperare parte di questi soldi dalle eventuali cessioni di Adrien Rabiot, valutato attorno ai 25 milioni, e del brasiliano Arthur, che il presidente Agnelli non cederà per meno di 40 milioni.