Calciomercato Juventus, “giallo” rinnovi | Doppia beffa

Il calciomercato della Juventus è di fatto sempre aperto, visto che sono tante le voci che riguardano i possibili colpi estivi del club torinese.

Chi si pensa che la Juve si fermi dopo gli arrivi a gennaio di Vlahovic e Zakaria si sbaglia di grosso. L’obiettivo è quello di aprire un nuovo ciclo di vittorie sotto la guida di Max Allegri e per farlo l’allenatore livornese ha senz’altro bisogno di volti nuovi praticamente in tutti i reparti.

Di sicuro le possibili mosse del club saranno influenzate da quel che accadrà nelle prossime settimane. Non bisogna dimenticare infatti che ci sono cinque calciatori che sono in scadenza di contratto, tra cui Dybala e Bernardeschi. Perdere qualcuno di loro vorrebbe dire dover ampliare la ricerca. Non semplice specie quando si tratta di grandi campioni: la ricerca dei loro sostituti vorrebbe dire dover impiegare importanti risorse economiche.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi e Dybala i rinnovi più complicati

È come dicevamo la questione rinnovi a preoccupare di più la tifoseria, le offerte del club bianconero dovrebbero essere al ribasso rispetto agli accordi attuali. Un nuovo accordo arriverà sicuramente per Cuadrado. Il colombiano pare intenzionato a prolungare la sua permanenza a Torino. E la stessa scelta dovrebbe essere fatta da Perin. Il portiere dovrebbe accettare la nuova offerta della Juventus, Allegri lo reputa una valida alternativa a Szczesny e l’ex Genoa si trova bene in bianconero. Sembra esserci l’intenzione di proseguire insieme e la stessa scelta potrebbe farla anche il difensore De Sciglio, utile jolly apprezzato dall’allenatore. Le questioni più delicate riguardano Bernardeschi e Dybala. Che fanno gola a diversi club italiani e non, che seguono l’evoluzione della loro trattativa con la Juve sognando un colpaccio a parametro zero. Un nuovo mese è appena iniziato e chissà che non possa essere questo quello giusto per mettere nero su bianco.