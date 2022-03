Calciomercato Juventus, Torino in scacco: osservatori al lavoro | Sfida a tre

Calciomercato Juventus, due club della Premier League pronte a fiondarsi sul calciatore che interessa anche ai bianconeri.

Tra i principali protagonisti dell’ottima stagione del Torino c’è anche lui. In realtà aveva già sorpreso (in positivo, ovviamente) lo scorso anno. Ma le sue prestazioni passarono probabilmente in secondo piano per via delle enormi tribolazioni della squadra granata, che si salvò per il rotto della cuffia solamente all’ultima giornata.

Con l’arrivo di Ivan Juric in panchina il suo rendimento è cresciuto in maniera esponenziale. Al punto che ad oggi dagli addetti ai lavori viene considerato a tutti gli effetti uno dei migliori esterni del campionato italiano. Wilfried Singo ha da poco compiuto 21 anni ma vanta già una discreta esperienza in Serie A. Proveniente dalle giovanili del Toro, l’ivoriano ha giocato più di sessanta partite, facendo principalmente notizia per la propensione agli assist e ai gol, oltre che per la sue qualità fisiche. Può ricoprire più ruoli (centrale, terzino) e proprio per la sua duttilità ha attirato le attenzioni di vari club che in estate sarebbero pronti a bussare alle porte della società di Urbano Cairo.

Calciomercato Juventus, anche Arsenal e Tottenham su Singo

Tra queste, secondo radio mercato, ci sarebbe anche la Juventus, fortemente interessata sia a lui che al suo compagno di reparto Bremer. Ma Singo fa gola principalmente ad alcuni club stranieri, come riporta CBS Sport. Sulle sua tracce ci sono le londinesi Arsenal e Tottenham, entrambe convinte che uno con le sue caratteristiche possa diventare devastante in un campionato come la Premier League, dove fisico e corsa sono indispensabili. Sia Gunners che Spurs avrebbero inviato a Torino diversi osservatori per visionare il giocatore e sarebbero convinte ad affondare il colpo nel prossimo mercato.