Calciomercato Juventus, Zaniolo primo colpo estivo | Conferma in diretta

Il calciomercato della Juventus continua a vedere tante voci che riguardano i possibili colpi futuri della società bianconera.

Ci sono sicuramente movimenti in vista nel corso dei prossimi mesi in casa Juve. Gli innesti di Vlahovic e Zakaria nello scorso mese di gennaio sono solo i primi due tasselli di un progetto di ringiovanimento dell’organico che andrà proseguito. Solo così si potrà pensare di aprire un nuovo ciclo vincente.

I tifosi dunque aspettano rinforzi, nei mesi più caldi dell’anno, con tutti i reparti che di fatto necessitano di innesti. Molto dipenderà anche dalle trattative legate ai rinnovi dei cinque giocatori (tra cui Dybala e Bernardeschi) che hanno il loro contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. C’è però un nome che sta diventando sempre più caldo in ottica estate.

Calciomercato Juventus, Zaniolo è l’obiettivo numero uno

Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, stella della Roma e indiscusso talento del calcio italiano. Giocatore dal presente importante e dal futuro radioso. Pare essere lui in pole position tra gli obiettivi bianconeri e la conferma arriva anche da Alberto Mauro, giornalista de “Il Messaggero”. Come riporta Calciomercato.it, il giornalista ai microfoni della CMIT TV ha sottolineato come “La Juventus a centrocampo ha bisogno di un salto di qualità. I nomi sono quelli di Zaniolo e Milinkovic-Savic. C’è bisogno di un giocatore che arrivi e faccia il titolare e credo che la Juventus abbia individuato Zaniolo come obiettivo primario”. Il calciatore per adesso non ha ricevuto alcuna proposta dalla Roma per allungare il suo accordo e non si esclude che in estate, davanti ad una offerta importante, il club giallorosso possa prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire. Anche se è altrettanto doveroso sottolineare che Mourinho lo considera un perno della sua squadra.