Juventus, non solo Bonucci: altra tegola in difesa | A rischio per la Champions

Juventus, gli infortuni continuano a tormentare i bianconeri: sente ancora dolore al polpaccio e difficilmente potrà rientrare per il Villarreal.

Gli infortuni continuano a non dare tregua alla Juventus. Nella giornata odierna si è di nuovo fermato Leonardo Bonucci. L’esperto difensore centrale bianconero, nonostante il problema al polpaccio, sabato scorso aveva deciso di stringere i denti. E scendere in campo ugualmente nella sfida contro l’Empoli. Ha provato fino all’ultimo a convincere Massimiliano Allegri a schierarlo anche contro la Fiorentina nella semifinale d’andata di Coppa Italia, ma il tecnico alla fine ha deciso di preservarlo.

A ragione, visto che poche ore dopo la semifinale d’andata del “Franchi” Bonucci ha avvertito nuovamente dolore. E stavolta dovrà fermarsi per davvero: probabilmente resterà fuori fino a metà marzo e tra le partite che sarà costretto a saltare c’è anche il ritorno dell’ottavo di finale contro il Villarreal a Torino. A meno di eventuali recuperi-lampo, uno dei due pilastri della difesa juventina non potrà prendere parte all’attesissima sfida, dove la presenza di un giocatore con la sua esperienza sarebbe fondamentale.

Juventus, Chiellini fuori per tutto il mese di marzo?

Purtroppo quella relativa all’infortunio di Bonucci non è l’unica brutta notizia di oggi in casa Juventus. Si allontana, infatti, il rientro del suo “gemello” Giorgio Chiellini. Anche il capitano bianconero ha un problema al polpaccio e sente ancora dolore. Come riporta sul suo profilo Twitter il giornalista Marcello Chirico, difficilmente recupererà per il 20 marzo (data dal ritorno con il Villarreal) e con ogni probabilità non potrà rispondere neanche alla convocazione di Roberto Mancini per i playoff che la nazionale azzurra dovrà affrontare nella settimana successiva.