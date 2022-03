Juventus, testa ora allo Spezia | Allegri può recuperarne tre

La Juventus ieri sera è riuscita in extremis ad acciuffare una vittoria davvero preziosa nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Ma ora guarda avanti.

L’autogol di Venuto su spunto di Cuadrado in pieno recupero ha consentito ai bianconeri di sbancare il “Franchi” al termine di una partita intensa e di mettere dunque una seria ipoteca sul passaggio in finale. La Fiorentina però ha dimostrato di essere una squadra molto temibile e bisognerà tenere alta dunque la tensione.

Per adesso però si volta pagina e si torna subito al campionato, considerato che c’è da affrontare nel prossimo turno lo Spezia. Ko con la Roma nell’ultimo turno e voglioso di conquistare qualche punto per la salvezza. Allegri non crede allo scudetto, ma il gap da recuperare si è ridotto molto e i tifosi sognano una rimonta che sarebbe davvero incredibile.

Juventus, contro lo Spezia possono tornare Bernardeschi, Dybala e Rugani

Nel frattempo il tecnico si trova a gestire una emergenza infortuni. In Coppa Italia l’undici titolare è stato di fatto obbligato, considerando che Allegri deve gestire le energie dei suoi uomini, visti i tanti impegni ravvicinati. Chi giocherà allora contro la squadra di Thiago Motta? Probabile un ritorno al tridente, con Morata e Cuadrado a supporto di Vlahovic. Ma come spiega Fantacalcio.it la buona notizia per il tecnico della Juventus è il possibile ritorno di tre elementi. Bernardeschi, Dybala e Rugani infatti sono sulla via del rientro e potrebbero essere a disposizione per la prossima gara. Chiaramente non sarebbero titolari, ma potrebbero essere delle alternative importanti da sfruttare a match in corso. Senza prendere alcun rischio, considerando che all’orizzonte già si vede la sfida di Champions con il Villarreal.