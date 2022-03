Juventus, Venuti scoppia in lacrime: il gesto di Vlahovic fa il giro del web

La Juventus è riuscita ieri sera a conquistare un successo prezioso nella semifinale d’andata di Coppa Italia al “Franchi” di Firenze.

Missione compiuta in extremis per la formazione di Max Allegri, che in pieno recupero è riuscita a battere la Fiorentina mettendo così una seria ipoteca sulla conquista della finale. Il ritorno allo Stadium non sarà una formalità, ma il gol segnato pone i bianconeri in una situazione di vantaggio.

A decidere la contesa è stato un autogol di Venuti al minuto numero 91. Spunto di Cuadrado sulla fascia destra, palla forte messa in mezzo con il difensore viola che ha deviato la sfera nella propria porta. Al triplice fischio finale era ovvia la delusione del calciatore della Fiorentina.

Juventus, Vlahovic consola Venuti al termine della sfida

📌#Vlahovic ha lasciato un bellissimo ricordo nello spogliatoio della #Fiorentina⚜️ perché ha sempre dimostrato rispetto per i suoi compagni lottando con loro fino al suo ultimo giorno. Stasera, nonostante tutto, ha dimostrato di essere un campione anche senza aver segnato. 👏 pic.twitter.com/ds7y79uBuq — Dario Pellegrini (@dariopelle3) March 2, 2022

Come ha sottolineato il giornalista de “Il Tirreno” Dario Pellegrini su Twitter, il numero 7 bianconero si è reso protagonista di un bel gesto al termine della partita, cercando proprio di consolare Venuti, sfortunato protagonista viola in occasione del gol bianconero. “Vlahovic ha lasciato un bellissimo ricordo nello spogliatoio della Fiorentina perché ha sempre dimostrato rispetto per i suoi compagni lottando con loro fino al suo ultimo giorno. Ha dimostrato di essere un campione anche senza aver segnato” si legge. Del resto per il giovane attaccante impossibile cancellare il passato e il percorso di vita fatto insieme agli ex compagni della Fiorentina.