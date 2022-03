Calciomercato Juventus, rinnovo Cuadrado: “A quelle cifre, è impossibile”

Calciomercato Juventus, in ballo anche il rinnovo di Cuadrado: “A quelle cifre comunque è impossibile”. Si complica l’operazione per il colombiano?

C’è “vita” oltre Dybala. Sembrerebbe di no, eppure è così in casa bianconera. Cherubini infatti non deve solamente trattare con l’entourage dell’argentino che va in scadenza alla fine della stagione, ma c’è in ballo anche il rinnovo di Cuadrado. Uno che ancora fa la differenza e che anche lui potrebbe salutare la compagnia il prossimo 30 giugno.

I segnali che sono arrivati fino a questo momento erano tutti positivi. E rimangono tali, c’è poco da dire. Anche se, secondo Giovanni Scutiero di Juventibus, alle cifre attuali è difficilissimo trovare un accordo per il rinnovo. “Per Cuadrado – ha scritto su Twitter – zero chance di rinnovare alla cifra attuale cioè 5 milioni di euro all’anno. Problemi? Nessuno, ma quella fu la promessa di Luglio 2021 all’agente Lucci condita da quattrocentomila euro di commissione”.

Calciomercato Juventus, la durata dell’accordo

Oltre la questione economica sicuramente importante ma che verrà superata senza dubbio, c’è anche quella della durata dell’accordo. Si è parlato di una richiesta di Cuadrado di un contratto prima biennale e poi addirittura triennale. Impossibile anche in questo caso vista l’età del colombiano che la Juve conceda un accordo così lungo nel tempo. Assai più semplice appare in questo momento una possibile firma annuale con opzione per un altro anno a determinate condizioni.

Cuadrado chiederebbe una riconferma automatica in caso di un raggiungimento di un certo numero di presenze – si è parlato in questi termini nelle scorse settimane – mentre la società bianconera vorrebbe certezze maggiori in questo senso. Vedremo quali saranno gli sviluppi in questo caso. Ma la sensazione è che le parti siano davvero vicine a trovare una stretta di mano che sancirebbe la fine della telenovela Cuadrado.