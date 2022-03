Calciomercato Juventus, nessun incontro e stipendio dimezzato | Addio a un passo

Calciomercato Juventus, è ormai rottura tra il club e il giocatore: non ha alcuna intenzione di accettare la riduzione dell’ingaggio.

Le probabilità che rimanga, adesso, sono davvero residue. Dalla Spagna non hanno più dubbi. Nei giorni scorsi sarebbe dovuto avvenire il fatidico incontro tra il club e il suo agente, che però non ha mai avuto luogo. Uno stallo che è un po’ il preludio dell’addio.

Sergi Roberto e il Barcellona sono sempre più distanti. Il centrocampista cresciuto nella “cantera” blaugrana si appresta a vivere i suoi ultimi mesi nella squadra che gli ha permesso di vincere tutto e salire in cima al mondo. In questo momento sta cercando di recuperare da un infortunio muscolare per tornare a disposizione del suo ex compagno di squadra Xavi – oggi allenatore del Barça – ma sul rinnovo aleggia da tempo un certo pessimismo. Secondo il quotidiano catalano Sport, le due parti sarebbero giunte ormai ad una conclusione. L’esperienza di Sergi Roberto al Camp Nou sta per terminare. Per motivazioni anche di natura economica: il calciatore non sarebbe disposto ad accettare la decurtazione dello stipendio, che dovrebbe essere ridotto addirittura ad un quarto di quello che percepisce adesso.

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto più lontano da Barcellona

La dirigenza blaugrana ha chiesto un “sacrificio” a diversi senatori, costretta ad abbassare il monte ingaggi per via della pesante situazione debitoria che il nuovo presidente Joan Laporta è costretto a fronteggiare. Uno dei motivi per cui il Barcellona non ha potuto neanche prendere in considerazione l’ipotesi di rinnovare il contratto di Leo Messi la scorsa estate, dicendo addio al suo giocatore più rappresentativo.

Sergi Roberto sta valutando l’ipotesi Mls (lo vogliono i Los Angeles Galaxy), ma in caso di offerte dall’Europa – è stato cercato anche dalla Juventus – potrebbe decidere di continuare la sua carriera in un altro grande campionato.