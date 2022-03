Calciomercato Juventus, salta il rinnovo | Ritorna in Bundesliga

Calciomercato Juventus, il rinnovo rischia di saltare nonostante l’offerta arrivata nelle ultime settimane. Appare possibile un ritorno in Bundesliga

La situazione è tutt’altro che definita. E come vi avevamo anticipato ieri, nonostante l’offerta di rinnovo di 8 milioni di euro a stagione, non è assolutamente chiusa. L’affare si potrebbe ancora fare in casa Juventus, ma servirebbe una sterzata da parte di Cherubini: un segnale tangibile dell’interesse bianconero nei confronti di Dembele. Cosa che al momento non è arrivata a differenza di quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane da un club tedesco.

Il giornalista Pedro Almeida infatti ha spiegato attraverso un Tweet che il Borussia Dortmund, vecchia squadra di Dembele, sarebbe pronto a fare un’offerta economica al calciatore francese per cercare di riportarlo in Bundesliga. Al giocatore francese il campionato tedesco piace e i gialloneri sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta economica importante per convincerlo a tornare.

Calciomercato Juventus, la situazione Dembele

Rimane intricata quindi la situazione attorno alle prestazioni dell’attaccante francese che mai si è ambientato al Barcellona e che sembra sempre più intenzionato a lasciare la squadra allenata da Xavi. E come spiegato anche nelle scorse settimane è per questo motivo che i catalani hanno rinnovato il pacchetto di attaccanti nella sessione di mercato invernale: la partenza di Dembele alla fine della stagione infatti è ancora possibilissima, a differenza delle indiscrezioni di ieri che vedevano un mezzo riavvicinamento dopo gli 8 milioni di euro che Laporta avrebbe messo sul piatto per il rinnovo biennale.

Nelle prossime settimane comunque si dovrebbero capire quali sono le reali intenzioni bianconere nei confronti del 24enne attaccante catalano cercato da mezza Europa. Con Cherubini che per forza di cose dovrà uscire allo scoperto.