Calciomercato Juventus, scacco matto al Napoli: 10 milioni

Calciomercato Juventus, ci sono anche i bianconeri sul promettente difensore che sta ben figurando pure in massima serie.

Ormai è “tradizione”. Già, perché ogniqualvolta fa capolino in Serie A, l’Empoli lancia un talento destinato poi a fare le fortune di una big. Zielinski del Napoli è uno dei tanti esempi. Chi sarà il prossimo? Una domanda che si chiedono tutti, ma in realtà la risposta c’è.

Magari sarà meno appariscente del polacco per via del ruolo che occupa, ma Fabiano Parisi ha già attirato le attenzioni dei grandi club da tempo. Si dice un gran bene di lui da quando vestiva la maglia dell’Avellino in Serie C, prima di approdare in Toscana. Pur giocando nelle categorie minori, era chiaro che fosse un predestinato. Ed infatti ha bruciato le tappe, facendo il triplo salti fino alla massima serie. Con Aurelio Andreazzoli sta crescendo ulteriormente e l’impatto con il nuovo campionato è stato positivo. Nell’Empoli non ha il posto assicurato, ma ultimamente il suo minutaggio è aumentato in maniera considerevole. Su di lui c’è il Napoli, tuttavia hanno chiesto più di un’informazione anche Inter e Lazio.

Calciomercato Juventus, Parisi erede di Alex Sandro?

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, anche la Juventus sta mostrando un certo interesse per Parisi, soprattutto ora che una delle priorità è trovare il sostituto di Alex Sandro. Questa sarà probabilmente l’ultima stagione del brasiliano in maglia bianconera e il giovane terzino classe 2000 in forza all’Empoli sarebbe una validissima alternativa, non solo in prospettiva. Un’operazione coerente con il nuovo corso intrapreso dalla società nel tentativo di ringiovanire la rosa.

Il presidente del club toscano Fabrizio Corsi chiede 10 milioni per il cartellino del giocatore ma sa bene che nella prossima estate si scatenerà un’asta per il suo gioiello.