Calciomercato Juventus, scelto il vice Vlahovic: è un ritorno di fiamma

Calciomercato Juventus, individuato il vice Vlahovic: ritorno di fiamma clamoroso. Ecco di chi stiamo parlando.

L’innesto di Dusan Vlahovic ha contribuito a dar manforte ad un reparto che faceva fatica a trovare un’identità ben precisa, ma Cherubini è già all’opera per trovare un attaccante dal profilo internazionale che possa far rifiatare l’ex bomber della Fiorentina, permettendo un’equa distribuzione delle forze.

Del resto, come ammesso da Massimiliano Allegri in più di una conferenza stampa, né Kean, né Morata, sono attaccanti pure, ed entrambi prediligono partire dalle corsie esterne per accentrarsi e provare la conclusione. Spalle alla porta fanno molta fatica, ed è un dettaglio da non trascurare, per una squadra che, quando si trova in difficoltà, ora lancia in avanti con la speranza che DV7 possa far rifiatare i suoi calamitando palloni. Un ruolo che, ad esempio, è proprio del repertorio di Luis Suarez, il cui profilo è tornato ad aleggiare nuovamente in orbita Juve: l’uruguayano, legato all’Atletico Madrid da un contratto in scadenza nel 2022, secondo quanto riferito dal Daily Express, potrebbe rappresentare un’idea intrigante per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, colpo Suarez: il bomber ha già deciso

Come evidenziato dalla stessa fonte, però, il “Pistolero”, che avrebbe ricevuto offerte anche dalla Mls, preferirebbe sbarcare in Premier League, ma fino a questo momento offerte concrete non ne ha ricevute. Nei giorni scorsi era stato accostato alla Juve anche Choupo-Moting, le cui caratteristiche per certi aspetti sono accostabili a quello dell’ex numero 9 del Barcellona, che potrebbe sottoscrivere l’ultimo contratto importante della sua carriera. L’ipotesi Juventus al momento resta sullo sfondo, ma non è detto che non si possa materializzare nel corso delle prossime ore.