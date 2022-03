Calciomercato Juventus, erede Dybala | Asta da brividi: sfida a cinque!

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento caldo e sempre dibattuto dalla tifoseria bianconera, che sogna in grande.

C’è ancora la delicata questione dei rinnovi contrattuali da definire, con cinque elementi che sono in scadenza il prossimo 30 giugno. E che potrebbero influenzare e non poco le mosse di mercato da parte dei bianconeri. Che puntano ad avere una rosa sempre più completa e competitiva per la serie A e anche per gli impegni europei.

Cosa può succedere in estate? Non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus è già al lavoro per rinforzare la squadra, con i dirigenti che avranno stilato una lista di potenziali obiettivi. Non facili da raggiungere, visto che la concorrenza è sempre tanta. Allegri aspetta nuovi volti praticamente in tutte le zone del campo, con il centrocampo che pare essere la priorità.

Calciomercato Juventus, Wirtz potrebbe essere il sostituto di Dybala

Anche l’attacco però potrebbe vedere novità. Non bisogna dimenticare infatti che c’è il bilico il riscatto di Morata, per il quale si dovrà cercare eventualmente un accordo al ribasso con l’Atletico Madrid. E poi c’è da capire il futuro di Dybala, con tanti punti interrogativi ancora sul suo rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Come scrive “Fichajes” ci sarebbe però il nome del possibile sostituto nel caso in cui l’argentino non rinnoverà. Anche la Juventus infatti è in lizza per aggiudicarsi il gioiellino del Bayer Leverkusek Florian Wirtz. Un campioncino di appena 18 anni dotato di grandi qualità tecniche che si sta mettendo in grande evidenza in Bundesliga. A spaventare non è solo la valutazione, che si aggira sui 70 milioni di euro, ma anche il fatto che il calciatore è nel mirino di altri grandi club come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, oltre che del Newcastle.