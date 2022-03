Juventus, countdown verso lo Spezia | Allegri fa la conta degli assenti

C’è la serie A all’orizzonte per la Juventus di Massimiliano Allegri, attesa in questo weekend dal confronto con lo Spezia.

Una partita che non è affatto da prendere sottogamba per i bianconeri, che stanno spendendo tante energie in questo periodo dell’anno. Il sogno scudetto sembra essere ancora possibile, anche se la fiammella della speranza è flebile visto che i punti da recuperare sono tanti.

Bisogna però crederci fino in fondo, senza dimenticare che Dybala e compagni sono in lizza anche per altri due importanti obiettivi. Ovvero quello di andare avanti in Champions League il più possibile e centrare la finalissima di Coppa Italia.

Juventus, punti interrogativi su Dybala e Chiellini

Contro lo Spezia mister Allegri deve fare i conti ancora una volta con l’infermeria. In queste ultime settimane l’allenatore ha perso tanti elementi della sua squadra, ma è sempre riuscito a mettere in campo un undici capace di conquistare un risultato positivo. Chi giocherà questa volta? E’ bene fare il punto della situazione, anche se la conferma ufficiale di chi ci sarà o meno arriverà attraverso l’elenco dei convocati nelle prossime ore. In forte dubbio rimane Chiellini, niente da fare invece per Alex Sandro, Zakaria, McKennie, Kaio Jorge e Chiesa.

Come ha sottolineato il giornalista Romeo Agresti, Rugani e Bernardeschi ieri hanno svolto il lavoro in gruppo e questo dunque spalanca le porte della convocazione per i due giocatori. Che però dovrebbero andare in panchina. In dubbio rimane anche Dybala, che ha volto un lavoro parziale con il gruppo. Vedremo quale sarà la scelta di Allegri, che pure potrebbe convocare l’argentino senza però forzare i tempi del suo ritorno in campo.