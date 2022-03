Juventus-Spezia, il bomber non ce la fa | UFFICIALE, fuori dai convocati

Juventus-Spezia, l’attaccante non ce la fa a recuperare ed è stato escluso dai convocati: la lista completa.

Crocevia importante per la stagione della Juventus che, contro lo Spezia, alla luce del passo falso dell’Atalanta, ha la grande occasione di balzare da sola al quarto posto. Compito non semplicissimo per la compagine di Allegri, che deve far fronte a numerose defezioni, in alcune zone nevralgiche del campo.

Come annunciato da Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione, Paulo Dybala ha accusato un nuovo problema al flessore: la Joya, out dal match del 16 febbraio contro il Torino, sarà nuovamente indisponibile. Tuttavia, anche Thiago Motta deve far fronte ad assenze importanti, come è possibile discernere dalla lista dei convocati diramata dal club ligure tramite i propri profili ufficiali.

Juventus-Spezia, UFFICIALE: out Nzola | La lista dei convocati

Ecco la nota ufficiale dello Spezia: “Domani alle 18:00 le Aquile di mister Thiago Motta affronteranno la Juventus nella 28a giornata della Serie A 2021/2022. Per l’occasione il tecnico aquilotto dovrà rinunciare agli squalificati Amian e Kiwior oltre agli infortunati Sala e Colley. Out anche Nzola, non al meglio dopo il match con la Roma. Di nuovo in gruppo Manaj, Sher e Podgoreanu.”

Ecco la lista dei convocati:

1.Zoet

6.Bourabia

8.Kovalenko

9.Manaj

10.Verde

11.Gyasi

13.Reca

15.Hristov

17.Podgoreanu

20.Bastoni

21.Ferrer

22.Antiste

25.Maggiore

28.Erlic

31.Sher

33.Agudelo

39.Nguiamba

40.Zovko

43.Nikolaou

44.Strelec

77.Bertola

94.Provedel