La Juventus passo dopo passo si avvicina alle fasi davvero cruciali di una stagione che potrebbe regalare grandi soddisfazioni ai bianconeri.

I bianconeri in serie A sono riusciti a risalire la china e adesso non sono in fondo così distanti dal primo posto. Certo per vincere lo scudetto serve un mezzo miracolo, ma i tifosi credono in una rimonta che sarebbe davvero storica. E non bisogna dimenticare che c’è poi una Coppa Italia da poter conquistare, con Vlahovic e soci che “vedono” la finalissima.

E poi c’è la Champions League, il grande sogno, trofeo che manca davvero da troppo tempo nella bacheca dei bianconeri. Sulla strada della Juve c’è il Villarreal, l’andata degli ottavi di finale si è conclusa con un 1-1 che lascia aperti i giochi. Al ritorno gli spagnoli di Emery sperano di poter contare sul loro centravanti titolare.

Juventus, il Villarreal cerca di recuperare Moreno

Il tecnico del Villarreal, parlando in conferenza stampa prima del match contro l’Osasuna, ha parlato delle condizioni del suo bomber Gerard Moreno, che ormai è fuori da tempo a causa di problemi muscolari. “Ha avuto una ricaduta ma è in via di guarigione. Tuttavia prima di poter tornare in campo deve essere al top fisicamente, con un buon tono muscolare. Stiamo provando a recuperarlo, ci serve per il finale di stagione. Contro la Juventus se ci sarà? Manca ancora tanto tempo” ha detto l’allenatore. Che dunque apre uno spiraglio riguardo la presenza nella gara di Champions League di uno dei suoi uomini migliori. Un pericolo in più per la squadra di Allegri, che però ha dimostrato di essere cresciuta tantissimo nella fase difensiva.