Calciomercato Juventus, tradimento immediato | Pronto un quadriennale

Calciomercato Juventus, la firma non arriva: proposta di un quadriennale dietro l’angolo. Cosa sta succedendo.

La Juventus, così come quasi tutti i club più in voga, si trova impelagata su più fronti. E così, oltre alla mera sfera sportiva, in casa bianconera si sta ragionando su quelle che potrebbero essere i rinnovi di contratto da tempo messi in quartiere. Al contempo, Cherubini tiene calde altre piste low cost, attenzionando eventuali colpi a parametro zero.

Uno dei nomi che continua a circolare in orbita Juve – ma che è stato accostato anche al Milan – è quello di Sergi Roberto, il cui contratto con il Barcellona scade nel 2022. Apprezzato da Xavi, il jolly di centrocampo, utilizzabile anche sulla corsia esterna, ha smaltito i postumi dell’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per svariati mesi: imprevisto che ha ritardato, o quantomeno procrastinato, i discorsi inerenti una sua possibile permanenza all’ombra del Camp Nou. Nelle prossime settimane i vertici dirigenziali blaugrana si siederanno al tavolo delle contrattazioni con l’entourage del classe ’92, per il quale sarebbero arrivate delle offerte dalla Mls, ma non solo.

Calciomercato Juventus, rinnovo in bilico per Sergi Roberto: spunta il Valencia

Stando a quanto riferito da elgoldigital.com, nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni anche il Valencia, disposto a mettere sul piatto un contratto di tre o quattro anni per provare a lusingare Sergi Roberto, la cui priorità, comunque, è quella di rinnovare il suo contratto con il club nel quale è cresciuto e che ha contribuito a valorizzarlo. Molto dipenderà dall’offerta che i catalani metteranno sul piatto, perché se è vero che si vuole provare ad evitare un Dembelè bis, dall’altra parte la sensazione è che non ci si voglia svenare per convincere un calciatore che comunque nelle ultime stagioni non ha avuto un ruolo centrale nel progetto di rifondazione portato avanti dai blaugrana. La partita è ancora aperta: staremo a vedere ciò che succederà.