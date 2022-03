Calciomercato Juventus, game over: 60 milioni | Doppio via libera

Calciomercato Juventus, richiesta pazzesca e dietrofront immediato: 60 milioni di euro che fanno saltare il banco.

Uno dei reparti sotto la lente d’ingrandimento degli uomini mercato della Juventus resta sempre il centrocampo, puntellato lo scorso inverno con l’acquisto di Denis Zakaria, attualmente fermo ai box.

Max Allegri, a causa dell’infortunio patito da Weston Mckennie, può contare solo su Arthur, Locatelli ed Adrien Rabiot, con il francese che potrebbe ben presto fare le valigie per lasciare il posto ad un altro innesto. In quest’ottico, il profilo più gettonato resta sempre quello di Milinkovic Savic, ma non sarà affatto facile convincere Claudio Lotito a privarsi di uno dei suoi gioielli più fulgidi ad una cifra inferiore agli 80 milioni di euro. Più fattibile, almeno sulla carta, Paul Pogba, al quale sarebbe già stata fatta recapitare un’offerta da 10 milioni di euro netti a stagione, con annessi benefici del Decreto Crescita. Non è completamente uscito fuori dai radar Aurelien Tchouameni, sondato la scorsa estate come alternativa a Manuel Locatelli, sebbene le caratteristiche della mezzala del Monaco siano diverse da quelle dell’ex Sassuolo.

Calciomercato Juventus, sfida da capogiro per Tchouameni: 60 milioni

Secondo quanto riportato da “El Nacional”, il Barcellona ha provato a tastare la situazione, ma i blaugrana si sono visti spiazzati dalla richiesta dei monegaschi, che per lasciar partire il proprio gioiello chiedono non meno di 60 milioni di euro. Cifra ritenuta eccessivamente elevata dai blaugrana, che, pur con la necessità di trovare un vice Busquets all’altezza, devono comunque far fronte ad esigenze di bilancio piuttosto incombenti. Non a caso, stando alle ultime indiscrezioni, i catalani sono sempre più vicini a mettere le mani su Franck Kessiè. Ritornando per un attimo a Tchouameni, il dietrofront del Barça spalanca le porte ad un assalto di Real Madrid e Chelsea, che da tempo hanno individuato nel talento cresciuto nelle giovanili del Bordeaux il profilo giusto per rimpolpare le rispettive mediane.