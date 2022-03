Juventus-Spezia probabili formazioni | Allegri ancora in emergenza

Tutto pronto per la sfida che vedrà protagonista quest’oggi la Juventus, chiamata a superare in campionato l’ostacolo Spezia.

Una partita che presenta tante insidie per la formazione allenata da Massimiliano Allegri. I bianconeri non sono molto lontani dalla vetta, possono ancora rientrare nella lotta per lo scudetto anche se i punti da recuperare possono apparire tanti. Di sicuro non possono essere commessi passi falsi lungo la strada che porterà alla conclusione della serie A.

La Juventus è in lizza su tre fronti e si trova a dover gestire la fase clou della stagione con una situazione delicata legata ai tanti infortunati. Allegri dunque dovrà essere molto bravo a gestire le energie dei suoi uomini, visti i tanti impegni ravvicinati. Il primo appunto contro uno Spezia che è reduce da tre sconfitte consecutive ed è intenzionato a vendere cara la pelle.

C’è l’infermeria a tenere banco in casa bianconera e le scelte di Allegri saranno per forza di cose condizionate dal lungo elenco degli assenti. Non ce la fanno infatti Bonucci e Chiellini, dunque difesa in emergenza. Ma saranno assenti anche Chiesa, Kaio Jorge, Zakaria, McKennie e Alex Sandro. Bernardeschi e Rugani sono recuperati. Non ce la fa invece Dybala che sarà ancora assente a causa di problemi muscolari. Dunque in difesa l’allenatore si affida Danilo e Pellegrini, con Rugani come centrale visto che non ci sarà nemmeno De Sciglio. A centrocampo gioca Arthur in regia, in attacco Cuadrado forma il tridente con Vlahovic e Morata. Occhio però alla carta Kean, che potrebbe essere l’uomo giusto per far rifiatare l’ex viola.

Le probabili formazioni di Juventus-Spezia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Nikolaou, Erlic, Reca; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.