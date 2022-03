Infortunio al ginocchio, conferma ufficiale | Salta Juventus-Villarreal

Abbandona il campo in lacrime: salterà Juventus-Villarreal. Tegola improvvisa, è arrivata anche la conferma ufficiale.

Il tour de force della Juventus è entrato nella sua fase più calde. Dopo le due vittorie consecutive contro Empoli e Fiorentina, la compagine di Allegri è attesa questo pomeriggio dalla sfida contro lo Spezia, e poi volerà a Genova per sfidare la Sampdoria nel prossimo weekend, preludio al match di Champions League contro il Villarreal.

All’Allianz Stadium, per estromettere il “Sottomarino Giallo”, servirà una vittoria: si partirà dal 1-1 dell’andata, quando al fulmineo goal di Dusan Vlahovic aveva risposto Dani Parejo, abile a sfruttare un’indecisione clamorosa della retroguardia bianconera. Tuttavia, la compagine di Emery deve far fronte ad una grave tegola: nel corso del secondo tempo del match contro l’Osasuna, infatti, il tecnico del Villarreal è stato costretto ad operare un cambio, sostituendo l’infortunato Alberto Moreno. Il laterale sinistro, sorretto dalla barella, ha lasciato il campo in lacrime, e si teme che possa aver subito un infortunio piuttosto serio.

Infortunio Alberto Moreno, k.o. per Juventus-Villarreal | Stagione finita?

Come riferito da “Marca”, nelle prossime ore Moreno verrà sottoposto ad esami strumentali per confermare i sospetti destati dai primi accertamenti fatti all’Estadio Reyno de Navarra. Secondo fonti ufficiali citate, Alberto Moreno avrebbe riportato un infortuno al ginocchio destro, di cui si comprenderà con maggior precisione l’entità con una specifica risonanza magnetica. Nella conferenza stampa del post partita, Emery ha preferito optare per un approccio prudente, commentando così l’infortunio: “I primi sintomi riferiscono di un infortunio al ginocchio, ma non mi piace anticipare nulla. Quando l’ho visto lasciare il campo preoccupato, ho sentito che potesse trattarsi di un infortunio importante: fa parte del calcio, delle professione, e qualora dovesse essere confermato, lavoreremo per metterlo nelle condizioni di recuperare al meglio.