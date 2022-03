Calciomercato Juventus, Allegri esulta: sprint per la firma | Spunta la data

Calciomercato Juventus, per Allegri un’ottima notizia. Ora spunta pure la data sulla possibile firma del nuovo contratto.

Calciomercato Juventus, in casa bianconera filtra ottimismo sulla riuscita della trattativa per il rinnovo del difensore Mattia De Sciglio. Il laterale è un autentico pupillo di Allegri che nonostante il non sempre ruolo in prima linea ha sempre risposto affermativo alle chiamate del mister. Un motivo in più per premiarlo con il rinnovo di contratto.

Come scrive il giornalista Mirko Nicolino, alcune novità importanti sul futuro del difensore potrebbero arrivare a cavallo del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal, partita, ricordiamolo, che verrà giocata proprio nello stadio di casa dei bianconeri, l’Allianz Stadium di Torino.

Calciomercato Juventus, De Sciglio verso la firma del rinnovo

Sempre chiamato all’appello, Mattia De Sciglio, nonostante un ruolo non di prima linea, ha sempre confermato impegno e dedizione per la causa: motivi che spingerebbero la società a rinnovarlo ancora di qualche anno anche proprio per volere di Allegri. Restano anche in ballo le situazioni relativa a Dybala, Bernardeschi e Cuadrado.

Come dicevamo poc’anzi, il rinnovo del 29enne italiano potrebbe arrivare qualche giorno dopo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal. In questa occasione si avrà l’incontro tra la dirigenza e l’entourage di De Sciglio per discutere del possibile rinnovo del laterale azzurro.