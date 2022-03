Calciomercato Juventus, bomber alla Mandzukic | Sfida alle milanesi

Guardare avanti, alla prossima estate in arrivo, cercando di portare volti nuovi a mister Allegri nel prossimo calciomercato della Juventus.

È questa la missione della dirigenza bianconera, che del resto non smette mai di lavorare anche quando le trattative sono ufficialmente chiuse. Dietro un acquisto c’è tanto lavoro e la capacità anche di anticipare a volte la concorrenza. La Juventus dopo aver messo a segno i colpi Vlahovic e Zakaria a gennaio non ha alcuna voglia di fermarsi.

In estate arriveranno dei rinforzi per ringiovanire e rinnovare la rosa bianconera. Solo così si potrà aprire un nuovo ciclo vincente. Ma chi sono gli obiettivi della Juve? In attacco ancora è tutto da capire, perchè molto dipenderà dal futuro di Dybala e Morata. Il primo sta discutendo il possibile rinnovo contrattuale, per lo spagnolo la Juventus dovrà prendere una decisione importante nel corso dei prossimi mesi, se investire o meno 35 milioni di euro per il suo riscatto.

Calciomercato Juventus, Kramaric piano B per l’attacco

Si parla però anche di possibili alternative in attacco e come riporta calciomercato.it una punta che potrebbe fare al caso dei bianconeri è Andrej Kramaric, che è in scadenza di contratto alla fine della stagione con i tedeschi dell’Hoffenheim. Un giocatore d’esperienza, visto che ha compiuto 30 anni, e che per caratteristiche sembra ricordare un po’ Mandzukic. Potrebbe essere insomma un ottimo innesto a parametro zero. Tuttavia, spiega il portale, ci sarebbe da battere la concorrenza di Milan e Inter. Anche le squadre milanesi infatti stanno cercando soluzioni low cost per rinforzare il reparto offensivo. Per adesso non c’è stata alcuna offerta per il calciatore, ma i club italiani starebbero osservando con attenzione la sua situazione contrattuale con l’intenzione di piazzare eventualmente un colpo a zero.