Calciomercato Juventus, cash e scambio | Roma in agguato

Calciomercato Juventus, cash e scambio, la Roma è pronta all’inserimento per il centrocampista che per età e caratteristiche piace a Cherubini

E’ uno di quegli elementi che maggiormente stanno catalizzando l’attenzione in questa stagione. Sta disputando un ottimo campionato e la sensazione è che possa ancora crescere. L’età è senza dubbio dalla sua parte e, inoltre, i costi di una possibile operazione sono sicuramente contenuti rispetto ad altre che la Juventus – ma in questo caso anche la Roma – avrebbero in mente.

Parliamo di Nedim Bajrami, centrocampista albanese classe 1999 dell’Empoli che è entrato nei radar delle big della Serie A. Dalla Toscana al momento non vogliono nemmeno prendere in considerazione una possibile trattativa: se ne riparlerà solamente nel momento in cui il club avrà messo a posto la questione salvezza. Poi si potrebbe iniziare a intavolare un discorso. Secondo quanto riportato in esclusiva da calciomercato.it, sia la Juventus che la Roma avrebbero sondato il terreno con Ramadani, agente del calciatore.

Calciomercato Juventus, inserimento Roma

A quanto pare Cherubini ha cercato di anticipare tutti, ma al momento come detto il presidente Corsi è impegnato mentalmente al raggiungimento dell’obiettivo stagionale della sua squadra. Ma anche Tiago Pinto, general manager della Roma, ha contattato l’entourage del calciatore. Senza dimenticare – spiega ancora il portale – che nell’ultimo periodo diverse squadre di Premier League hanno intensificato i rapporti con l’Empoli e stanno mandando molto più frequentemente i propri emissari per vedere da vicino il centrocampista.

Insomma, si potrebbe creare un’asta internazionale per il giocatore empolese che sta disputando un’ottima stagione sotto la guida di Andreazzoli. Un elemento che potrebbe anche arrivare con una contropartita importante che la Juventus potrebbe mettere sul piatto. E poi anche sotto l’aspetto dell’ingaggio la situazione è ritenuta fattibile.