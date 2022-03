Calciomercato Juventus, svolta imminente per Kessiè: incontro decisivo

Calciomercato Juventus, nei prossimi giorni il club e l’entourage del calciatore si vedranno per chiudere l’accordo.

Mancano ormai pochi mesi alla fine della stagione e continua a tenere banco la questione rinnovi. Un “problema” che in questo periodo accomuna diverse big d’Europa, chiamate a prendere una decisione a proposito dei loro giocatori in scadenza. La Juventus è una di queste: entro fine mese bisognerà risolvere la questione Dybala, ma non solo. Sono in tutto cinque i calciatori che a giugno potrebbero lasciare Torino a parametro zero.

E se il club bianconero dovrà presto incontrare l’agente del numero dieci argentino per trovare una soluzione che faccia comodo ad entrambi, il Milan sembra ormai aver perso ogni speranza riguardo alle possibilità di rinnovo di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è sempre più lontano da Milanello: ha rifiutato (o meglio, non ha mai preso in considerazione) ogni proposta presentatagli da Maldini e si prepara a fare le valigie. Un caso analogo a quello di Donnarumma, che dopo un lungo tira e molla la scorsa estate migrò in direzione Parigi, lasciando la società rossonera con un pugno di mosche in mano.

Calciomercato Juventus, Kessié a un passo dal Barça

Su Kessié è piombato prepotentemente il Barcellona. Da qualche settimana i catalani fanno sul serio per il giocatore. E dopo aver chiuso per Andreas Christensen, difensore centrale danese in scadenza con il Chelsea, sono pronti all’affondo decisivo per il mediano rossonero. Come riporta su Twitter l’esperto di mercato Nicolò Schira, è previsto un incontro nei prossimi giorni tra il club catalano e l’entourage del nazionale ivoriano, il cui futuro sarà verosimilmente in Spagna. Da Barcellona, insomma, hanno fretta di chiudere la “partita” per continuare a programmare la stagione che verrà.