Bargiggia al veleno: “Vedi la Juventus giocare, e capisci tutto”

La Juventus ha ottenuto altri tre punti preziosi nell’ultimo turno di campionato piegando di misura lo Spezia grazie al gol di Morata.

E’ bastata una zampata del centravanti spagnolo nel primo tempo ai bianconeri di Allegri per riuscire a portare a casa la vittoria. Successo che consente ai bianconeri di recuperare tre punti sul Napoli e mantenere il ritmo di Milan e Inter. La missione scudetto ovviamente è sempre più complicata e la rimonta rischia di diventare impossibile, ma del resto mister Allegri non ha voluto dare illusioni nelle ultime interviste alla tifoseria.

La Juventus deve andare avanti passo dopo passo e farsi sempre più largo non solo in serie A ma anche in Coppa Italia e in Champions League. Certo è che Vlahovic e compagni contro lo Spezia non hanno brillato. Trovato il gol del vantaggio sono riusciti a gestirlo al meglio nella ripresa, ma tanti tifosi sui social non sono rimasti soddisfatti.

La critica di Bargiggia alla Juventus

Non ha certo elogiato la squadra di Allegri nemmeno il giornalista Paolo Bargiggia, che ha sottolineato proprio la prestazione non eccelsa di De Ligt e compagni. “Poi ti chiedi perché nelle Coppe le squadre italiane soffrono con tutti…Ma vedi giocare la Juventus di Allegri che difende con i denti l’1-0 con lo Spezia e ti dai una risposta” il commento su Twitter.

Poi ti chiedi perché nelle Coppe le squadre italiane soffrono con tutti…Ma vedi giocare la @juventusfc di Allegri che difende con i denti l’1-0 con lo @acspezia e ti dai una risposta.https://t.co/XaePXsSt6M — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 6, 2022

A parziale scusante della Juventus va detto che Allegri in queste ultime settimane ha avuto gli uomini contati a causa dei tanti infortuni e dell’infermeria dunque affollata. Non è da escludere che il gruppo abbia sentito la stanchezza dei tanti impegni ravvicinati.