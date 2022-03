Ultim’ora ufficiale: rottura del legamento crociato | Salta Juventus-Villarreal

Juventus-Villarreal perde uno dei protagonisti dell’andata: stagione finita il calciatore. Ufficiale, ecco il messaggio sui social.

Mancano poco meno di 10 giorni al fischio d’inizio di Juventus-Villarreal, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’Allianz Stadium si partirà dall’1-1 dell’andata: all’Estadio de la Ceramica, Parejo aveva risposto al goal fulmineo di Dusan Vlahovic.

Appuntamento al quale i bianconeri si presenteranno decimati a causa delle molte assenze: lo staff medico bianconero spera di recuperare in tempi relativamente brevi i vari Bonucci, Chiellini e Dybala. Brutte notizie anche sul fronte Villarreal, con Emery che dovrà far fronte alla perdita, per infortunio, di Alberto Moreno, uscito in lacrime in occasione della sfida contro l’Osasuna. Nella conferenza stampa del post partita, il tecnico del “Sottomarino Giallo” aveva preferito esternare cautela in merito all’infortunio patito dall’esterno spagnolo che, come da lui ammesso in un messaggio postato sui propri profili social, ha riportato la rottura del legamento crociato.

Juventus-Villarreal, Alberto Moreno out: ufficiale la rottura del crociato

Ecco il contenuto del messaggio: “Una volta effettuati i test, è stata confermata la peggiore notizia possibile: ho un legamento crociato rotto, e starò dal campo per un pò. Ora è il momento di alzarsi e andare avanti con positività e sempre con il sorriso. Grazie per i messaggi”. Brutta tegola per il Villarreal, che dovrà fare a meno di Alberto Moreno per tutta la stagione, e probabilmente anche per l’inizio della prossima. Le brutte sensazioni a caldo sono state confermate dall’esito degli esami strumentali a cui il calciatore si è sottoposto in queste ore. L’auspicio è che il calciatore possa ritornare a sprintare sulla fascia in tempi relativamente brevi, in quello che, per la dinamica con cui si è palesato, ha riecheggiato quanto accorso a Federico Chiesa.