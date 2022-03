Samp-Juventus, sospiro di sollievo: doppio recupero in extremis per Allegri

Per la prossima sfida di campionato Allegri si appresta a recuperare due uomini fondamentali per la sua rosa.

Sampdoria-Juventus, per la prossima sfida di Serie A mister Allegri si appresta a recuperare uomini fondamentali in difesa. Tanti infortunati per la squadra bianconera, ultimamente in ogni settore del campo. Ma oltre ai buoni risultati consecutivi, adesso, potrebbero tornare due pilastri difensivi. Stiamo parlando, ovviamente, di Chiellini e De Sciglio.

Sia il capitano Giorgio Chiellini che De Sciglio sono pronti a ritornare in campo per la sfida di campionato contro la Sampdoria, nella trasferta di Genova. Oggi più che mai occorre macinare punti importanti per consolidare il quarto posto e sperare nel miracolo, paradossalmente, possibile ma molto difficile.

Sampdoria-Juventus, Allegri recupera Chiellini e De Sciglio in difesa

Non certamente più giovanissimo ma Chiellini, il capitano, dà sempre garanzie. Il suo ritorno in questo momento così cruciale per la stagione non può che essere di buon auspicio per la squadra di Allegri. I bianconeri vogliono conquistare tutto il possibile e sono ancora in corsa per tutti gli obiettivi, compreso, nonostante la difficoltà, anche per la corsa scudetto.

Il record di vittorie consecutive potrebbe proseguire e proprio per questo motivo non bisognerà sbagliare più nessun risultato, provando a vincerle tutte. Non sarà semplice, certo, ma con il recupero di Chiellini e De Sciglio, poco a poco, il puzzle si ricompone. In attesa di riavere anche Dybala e Bonucci, Allegri proverà a fare la differenza in un campo certamente non semplice come quello di Genova.