Calciomercato Juventus, tripla firma a un passo: le cifre sul piatto

Calciomercato Juventus, tre “sì” sempre più vicini: l’intesa è dietro l’angolo. Cifre e dettagli delle operazioni in questioni.

Dybala, ma non solo. Sono tante le questioni ancora aperte in casa Juventus: veri e propri nodi da sciogliere al più presto, per evitare di correre il rischio di “serbarsi” in casa casi spinosi, pronti a deflagrare da un momento all’altro.

Come preannunciato in più occasioni sia da Nedved che da Arrivabene, terminata la sessione invernale di calciomercato e conclusosi il Cda della Juventus, sono partiti i colloqui per i rinnovi di contratto dei vari Cuadrado, De Sciglio, Perin e Bernardeschi. Come spiega la “Gazzetta dello Sport”, la posizione del colombiano è molto definita, con “Madama” pronta ad offrire al “Panita” un biennale a circa 3,5 milioni di euro più bonus: l’ex Chelsea e Fiorentina non ha dubbi, con Allegri che punta molto su di lui. Strada in discesa anche per De Sciglio, al quale verrà proposto un contratto da due milioni di euro a stagione, con riduzione considerevole rispetto ai due milioni percepiti attualmente dal “pupillo” di Allegri: intesa vicina.

Calciomercato Juventus, anche Perin verso il sì | Nodo Bernardeschi

Sembrava essere in procinto di cambiare aria, e invece le chances che anche con Mattia Perin, alla fine, si trovi una quadra definitiva, sono in drastica ascesa: dall’ingaggio attuale, però, che si aggira sui 2,5 milioni di euro a stagione, si passerà ad una proposta di 1,5-1,8 milioni: le sensazioni sono positive, anche se chiaramente ci sarà un confronto tra l’estremo difensore e il suo entourage. Parti più distanti, invece, per quanto concerne il prolungamento di Federico Bernardeschi, che si auspicherebbe un quinquennale a 4 milioni di euro annui, con la Juve che non sarebbe disposta ad andare oltre un’offerta triennale a 2,5 milioni più bonus.