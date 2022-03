Calciomercato Juventus, flop e addio immediato | Sorpasso al Napoli

Calciomercato Juventus, testa a testa con il Napoli: i bianconeri preparano il sorpasso per beffare la concorrenza.

Testa ai rinnovi, ma non solo. Sono diverse le zone del campo che la Juventus non può non attenzionare, e che hanno palesato gravi lacune in questo inizio di stagione: tra queste, impossibile non menzionare la fascia sinistra, con Alex Sandro ormai al passo d’addio.

Salvo clamorosi dietrofront, il contratto del brasiliano, in scadenza nel 2023, non sarà rinnovato. L’ex Porto ha deluso le attese – per usare un eufemismo – e se non è considerato un esubero, poco ci manca. Come riferito stamani da “Tuttosport”, sono diverse le piste che gli uomini mercato bianconeri stanno vagliando per sostituire il terzino brasiliano. Nelle ultime ore ha ripreso quota quella che porta ad Emerson Palmieri, in quella che si concretizza come il più classico dei ritorni di fiamma: l’esterno italo-brasiliano di proprietà del Chelsea ma in prestito al Lione è stato accostato da tempo a “Madama” così come al Napoli, e nelle ultime ore la sua candidatura è ritornata in auge.

Calciomercato Juventus, non solo Emerson Palmieri: altre due piste al vaglio

Da non trascurare, però, altre opzioni. Da quanto trapela dalla Spagna, infatti, Juventus e Napoli sarebbero pronte ad ingaggiare un vero e proprio testa a testa per Mathias Olivera, laterale del Getafe valutato poco più di 10 milioni di euro. Gli uomini mercato di “Madama” hanno effettuato più di qualche sondaggio, provando a tenere vivo uno scenario che andrà sicuramente monitorato con estrema attenzione. Resiste, anche se in posizione più defilata vista le pretese dell’Atletico Madrid, anche la candidatura di Renan Lodi, visionato direttamente al Wanda Metropolitano in occasione della sfida di Champions contro il Manchester United.